ДАЮ 15 БАЛЛОВ!! ОТВЕТ НУЖЕН ТОЧНЫЙ И ВЕРНЫЙ!! С КООРДИНАТАМИ!!! На координатной прям??й отмечены точки М(-12) и N(16), а точки А,В,С находятся между ними и делят отрезок МN на четыре равные части. Запишите координаты точек А,...

Математика

ДАЮ 15 БАЛЛОВ!! ОТВЕТ НУЖЕН ТОЧНЫЙ И ВЕРНЫЙ!! С КООРДИНАТАМИ!!! На координатной прям??й отмечены точки М(-12) и N(16), а точки А,В,С находятся между ними и делят отрезок МN на четыре равные части. Запишите координаты точек А,В,С. ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!! НУЖНО ПРЯМО СЕГОДНЯ!!

Автор: Гость