ДАЮ 15 БАЛЛОВ!! ОТВЕТ НУЖЕН ТОЧНЫЙ И ВЕРНЫЙ!! С КООРДИНАТАМИ!!! На координатной прям??й отмечены точки М(-12) и N(16), а точки А,В,С находятся между ними и делят отрезок МN на четыре равные части. Запишите координаты точек А,...

Математика
ДАЮ 15 БАЛЛОВ!! ОТВЕТ НУЖЕН ТОЧНЫЙ И ВЕРНЫЙ!! С КООРДИНАТАМИ!!! На координатной прям??й отмечены точки М(-12) и N(16), а точки А,В,С находятся между ними и делят отрезок МN на четыре равные части. Запишите координаты точек А,В,С. ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!! НУЖНО ПРЯМО СЕГОДНЯ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-5) B(2) C(9) Решение: находим сумму: 12+16= 28, 28/4=7(это расстояние между координатами) и прибавляем 7 к -12 и тд
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