Напишите пожалуйста пару предложений, на тему "Счастье быть с матерью" Можно на ру??ском, можно на украинском
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Напишите пожалуйста пару предложений, на тему "Счастье быть с матерью" Можно на ру??ском, можно на украинском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С матерью быть-это очень большое счастье. ведь никто на свете не любит тебя так сильно, как родная мама. мама-это человек, который поддержит тебя и никогда не предаст. ничто не сравнится с материнской любовью. любите своих мам
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