1. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И : 1) петь от радост..., жить в санатори..., цветы черемух... 2) радоваться удач..., варенье из вишн..., спуститься с круч... 3) писать в тетрад..., в минуту ...

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1. Укажите строчку, в которой на месте пропуска везде пишется буква И : 1) петь от радост..., жить в санатори..., цветы черемух... 2) радоваться удач..., варенье из вишн..., спуститься с круч... 3) писать в тетрад..., в минуту опасност..., приехать к подруг... 4) идти по улиц... приблизиться к крепост..., вспомнить о произведени... 2. Укажите предложение с ошибкой при постановке знаков препинания : 1) Мы проезжали разнообразные улицы и площади. 2) Наш народ всегда любил, знал и ценил лес. 3) Дождь лил, и за окном стоял ровный и однообразный шум. 4) Боры дубравы и березняки все больше привлекаю горожан. 3. Укажите сложное предложение : 1) Мы приготовили с вечера провизию и на рассвете выехали. 2) Приезжий сбросил на лавку шинель, и потом снял картуз. 3) Волосы его курчавились, удлиненное лицо хранило следы оспы. 4) Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее за нашими дверями. 4. 1) Мокрый березовый лес. 2) С голых веток стекают капли, падают глухо на землю. 3) За темными березами я увидел рыжее пятно - и медленно, неслышно вышла на опушку оранжевая лошадь. 4) Она была такая яркая, будто вобрала в себя всю силу осени. 5) Опавшие листья вздыхали под ее шагами. 6) Верхом на лошади сидел человек в ватнике, в сапогах. 7) Лошадь прошла мимо. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-5. Определите стиль речи. 5. Определите, какое из приведенных сочетаний слов не являются словосочетанием. А) стекают с веток Б) неслышно вышла В) лошадь прошла Г) оранжевая лошадь 6. В предложении 4 найдите слово, которое состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания, и запишите его ответ. 7. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения. 8. Из предложения 2 выпишите грамматическую основу. ( Слова расположите в том порядке, в каком они следуют в предложении.) 9. Придумайте продолжение текста, записав 3-4 предложения, в которых дается описание лошади.

Автор: Гость