Ряд местоимений 2,3 лица ед.числа

Русский язык
Ряд местоимений 2,3 лица ед.числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 л- ты ,вы, 3л-он,она,оно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна третья икс минус два равно ноль
Ответить
Математика
Укажите числа, обратные данными
Ответить
Русский язык
Определить состав слова и показать от какого слова образовалось бездельник
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 9x²-10a³+6ax-15ax²
Ответить
Физика
В чем состоит свойство низавимости световых пучков
Ответить