В чем состоит свойство низавимости световых пучков

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Эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены, то есть данная модель говорит нам о том, что лучи действуют независимо друг от друга, если, к примеру, с помощью диафрагмы мы разобьём световой поток на отдельные световые пучки.