Запиши числа от801.000до800.988

Математика
Запиши числа от801.000до800.988
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(801 000)800 999 ,800 998 , 800 997, 800 996, 800 995,800 994, 800 993, 800 992, 800 991, 800 990, 800 989, (800 988)
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