Известно, что у двух прямоугольниководинаковая площадь.Длина первого прямоуголь??ика 34см, что на 6см меньше, чем длина второго. Чему равна ширина второго прямоугольника, если ширина первого равна 20 см? Решите задачу, составив...
Математика
Известно, что у двух прямоугольниководинаковая площадь.Длина первого прямоуголь??ика 34см, что на 6см меньше, чем длина второго. Чему равна ширина второго прямоугольника, если ширина первого равна 20 см? Решите задачу, составив выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может так: сторона = 34*20:(34+6)=17 (см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи слова в которых не надо проверять написание буквы на конце . плащ завод горо?? бокал стриж атом короб мороз сон.
Русский язык
Определить число и падеж прилагательных. По небу голубому, по зелёным листьям, ??о железным крышами, стеклянный дождь.