Известно, что у двух прямоугольниководинаковая площадь.Длина первого прямоуголь??ика 34см, что на 6см меньше, чем длина второго. Чему равна ширина второго прямоугольника, если ширина первого равна 20 см? Решите задачу, составив...

Математика

Известно, что у двух прямоугольниководинаковая площадь.Длина первого прямоуголь??ика 34см, что на 6см меньше, чем длина второго. Чему равна ширина второго прямоугольника, если ширина первого равна 20 см? Решите задачу, составив выражение.

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