Сочинение на тему " Что не купить за деньги?"

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Что не купить за деньги? Многие люди говорят, что можно купить все за деньги, я щетаю на оборот, счастье не купишь за деньги. За деньги не купишь любовь, а любовь самое главное, эти восхитительные чувства делает счастливыми людей, люди идут ради любви на жертвы, на траты.Жизнь тоже не купишь за деньги.Я щетаю хорошо, что у нас есть жизнь, многие люди теряют это ,некотырые остаются без родителей ,без родных и живут всю жизнь без дорогих людей.Так что мы должны радоваться за то, что у нас есть родные и жизнь. Не все можно купить за деньги.