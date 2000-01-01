1.Направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением называется: а. перемещение; б. равномерным движением; в. механическим движением; г. скорость тела. 5.уравнение зависимости проек...
Физика
1.Направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением называется: а. перемещение; б. равномерным движением; в. механическим движением; г. скорость тела. 5.уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени Vx=4-2t. Каково соответствующее уравнение движения тела? 7. Две силы в 10 и 14Н приложены в одной точке. Куда направлены эти силы, если равнодействующая равна 24 Н? 8. Масска легкового автомобиля равно 2т. какова сила тяги двигателя автомобиля, , если он начал движение с ускорение 0,3 м.с^2? 9. С направлением силы во всех случаях совпадает направление.... 10. явление сохранения скорости тела определенное время при изменении внешних условий движения называется ..... 11. Какие условия необходимы для того, чтобы тело двигалось с постоянным ускорением? ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а 5) х=4t-t∧2 7) в одну сторону 8) F=2000 кг*0,3 м/с∧2=600 Н 9)ускорения 10)инерция 11)необходимо действие постоянной по модулю и направлению силы
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