Определить число и падеж прилагательных. По небу голубому, по зелёным листьям, ??о железным крышами, стеклянный дождь.
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Определить число и падеж прилагательных. По небу голубому, по зелёным листьям, ??о железным крышами, стеклянный дождь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д. п ед.ч, мн.ч , д.п, мн.ч, д.п, ед.ч, им.п
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