Определить число и падеж прилагательных. По небу голубому, по зелёным листьям, ??о железным крышами, стеклянный дождь.

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Определить число и падеж прилагательных. По небу голубому, по зелёным листьям, ??о железным крышами, стеклянный дождь.

Автор: Гость