Составте план сообщения о покровах млекопитающих...Пжжжжж
Биология
Составте план сообщения о покровах млекопитающих...Пжжжжж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вступление (млекопитающие в целом, история развития и т.д) 2) Виды покрова млекопитающих, их свойства, влияние на внешнюю среду, взаимодействия с водой,солнцем и т.д 3) О одомашненных млекопитающих, их польза людям. Экономика. промышленность. страны, которые поставляют наибольшее кол-во товара. 4) вывод, заключение. (Польза-вред, Исчезновение видов, нарушение их тела, как жизнь у людей влияет на них и их покров
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