1.прочитайте правильно назовите имена и фамилии отличников в дательном падеже.какие фамилии не изменили своей формы?Запишите получившееся предложение. учитель вошел в класс со стопкой тетрадей и сказала: сегодня вы меня порадо...
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1.прочитайте правильно назовите имена и фамилии отличников в дательном падеже.какие фамилии не изменили своей формы?Запишите получившееся предложение. учитель вошел в класс со стопкой тетрадей и сказала: сегодня вы меня порадовали!За диктант я поставил пятёрки Борису Максимову,(Мария Кравченко,Антон Гриневич,Лидия Гриневич,Наталья Хитрово,Игорь Черных,Павел Томберг,Светлана Грищук,Лилия Симонян). 2.Поставьте пятёрки пяти ученикам в предложениях падежные формы существительных?Исправьте ошибки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марии Кравченко,Антону Гриневичу,Лидии Гриневич,Натальи Хитрово,Игорю Черных,Павлу Томбергу,Светлане Грищук,Лилии Симонян.
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