Одна третья икс минус два равно ноль

Математика
Одна третья икс минус два равно ноль
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Гость:
Вот вот вот )))))))))))))))
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