Определить состав слова и показать от какого слова образовалось бездельник
Русский язык
Определить состав слова и показать от какого слова образовалось бездельник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бездельник-без-приставка,дель-корень,-ник -суффикс,-окончание-нулевое,-бездельник-основа.Слово бездельник образовалось от слова дело.
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