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Буква к глухая или звонкая
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Буква к глухая или звонкая
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глухая это же лего ...
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