В один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литров молока а в другой 12 таких же бидонов в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?
Математика
В один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литров молока а в другой 12 таких же бидонов в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+6=18 бидонов привезли в 1-й маг 684/18=38 л молока в 1-м бидоне 12*38=456 л молока привезли во 2-й маг
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