В один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литров молока а в другой 12 таких же бидонов в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Математика

В один магазин привезли в одинаковых бидонов 684 литров молока а в другой 12 таких же бидонов в первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Автор: Гость