Помогите пожалуйста составить 2 вопроса по тексту

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Помогите пожалуйста составить 2 вопроса по тексту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Who were the most famous of the British roads of the early part of the 18th century constracted by? 2What were the General Wade's roads planned for?
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