Какой рассказ написал Михалков для детей так и для взрослых?
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Какой рассказ написал Михалков для детей так и для взрослых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей Михалков написал стихи и басни
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