Кто такие дворяни казаки крестьяни
История
Кто такие дворяни казаки крестьяни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворянин это люди которые жилые при дворе, казаки это люди ,крестьяни это тоже люди но крепостные которых можно было продать , выиграть в карты и делать сними что хочешь и они работали на Баринов и на других.
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