Составте словосочетания с причастиями : думавший , несший , мокнувший , стоявший .
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Составте словосочетания с причастиями : думавший , несший , мокнувший , стоявший .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думавший человек, несший мальчик. мокнувший куст, стоявший сторож
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