СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!Из пяти слесарей и двух электриков надо составить рем??нтную бригаду из двух человек-одного слесаря и одного электрика.

Алгебра

СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!Из пяти слесарей и двух электриков надо составить рем??нтную бригаду из двух человек-одного слесаря и одного электрика.

Автор: Гость