СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!Из пяти слесарей и двух электриков надо составить рем??нтную бригаду из двух человек-одного слесаря и одного электрика.
Алгебра
СРОЧНО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!Из пяти слесарей и двух электриков надо составить рем??нтную бригаду из двух человек-одного слесаря и одного электрика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.2=10 decjat bozmožnostej.
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