Составте словосочетания: жабдыкталу, сактау, уйымдастыру, жумыс эстеу, косу, устау.
Қазақ тiлi
Составте словосочетания: жабдыкталу, сактау, уйымдастыру, жумыс эстеу, косу, устау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сақтау керек,жумыс істеү болад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Если записать сначала второй слог слова банка, а потом первый, получится другое слово: Кабан. найдите еще одно такое слово. А) Лунка Б) Пальто В) М...
Английский язык
Помогите пожалуйса!!! нужно вставить эти слова: driver roadv pavement signs careful ways cross flow side helmet
Русский язык