Составте словосочетания: жабдыкталу, сактау, уйымдастыру, жумыс эстеу, косу, устау.

Қазақ тiлi
Составте словосочетания: жабдыкталу, сактау, уйымдастыру, жумыс эстеу, косу, устау.
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Автор: Гость
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Гость:
Сақтау керек,жумыс істеү болад
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