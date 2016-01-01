Составьте соответствующие равенства 81 9 9

Математика
Составьте соответствующие равенства 81 9 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81= 9*9 *- это знак умножить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке в размере S тыс. рублей, где S — натуральное число, на 3 года. Условия его возврата таковы − кажд...
Ответить
Математика
Как упростить дробь (ах+ау)*(2х+2у)/(х^2-2ху+у^2)*(ах^2 + 2аху +ау^2)
Ответить
Английский язык
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА The winter was … than the last one. a) cold b) the coldest c) colder d) the most cold 10. We went to ??? South … last...
Ответить
Экономика
Помогите пожалуйста по экономике 7 класс
Ответить
Математика
102,093 - 84,503 = помогите пж
Ответить