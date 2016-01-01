Составьте соответствующие равенства 81 9 9
Математика
Составьте соответствующие равенства 81 9 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81= 9*9 *- это знак умножить
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