Составьте текст заявления о приеме в Московский педагогический государственный ??ниверситет
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Составьте текст заявления о приеме в Московский педагогический государственный ??ниверситет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый день я хочу поступить в Московский Педагогический Государственный Университет пожалуйста примите У меня хорошие данные хорошие оценки Я очень хорошо учусь закончила школу с дипломом красным Так что пожалуйста умоляю
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