Что называется скалярным произведением двух ненулевых векторов в геометрической форме?

Математика
Что называется скалярным произведением двух ненулевых векторов в геометрической форме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Скалярным произведением двух векторов  и  называется ЧИСЛО, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.
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