Что называется скалярным произведением двух ненулевых векторов в геометрической форме?
Математика
Что называется скалярным произведением двух ненулевых векторов в геометрической форме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалярным произведением двух векторов и называется ЧИСЛО, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Литература
если тебе запомнилась встреча с каким нибудь животным парка,придумай рассказ об этом.Попроси взрослого записать его.
Математика
Английский язык