Минулий час написати 3 речення
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Минулий час написати 3 речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ходив в понеділок у магазин.я катався на велосипеді учора.у суботу я відмічав свій день народження
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