Фермер Василий работящий взял в аренду 3 участка земли общей площадью 3 428,32 Га. пло??адь одного из этих участков была равна 1 506,46 Га, что на 237,64га меньше площади второго участка. найдите площадь третьего участка.... п...

Математика

Фермер Василий работящий взял в аренду 3 участка земли общей площадью 3 428,32 Га. пло??адь одного из этих участков была равна 1 506,46 Га, что на 237,64га меньше площади второго участка. найдите площадь третьего участка.... помогите за это 20 баллов

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