0,5 умножить на 6,87 умножить на 0,2 в столбик очень надо
Математика
0,5 умножить на 6,87 умножить на 0,2 в столбик очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 умножить на 0,87= 3,435 3,435 умножить на 0,2 = 0, 678.
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