Помогите написать сочинение на тему что я подарю маме
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Помогите написать сочинение на тему что я подарю маме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подарю маме большой букет цветов .это будут красные розы и я положу в них открытку Поздравляю с Новым годом,с 8 марта или с днем рождения.
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