3 класс 1] рассмотри кака составлены ряды из фигур 2]составь все возможные трёхзнач??ые числа используя цыфры 2 7 5 и не повторяя одну и ту же цифру в записи одного числа

Математика

3 класс 1] рассмотри кака составлены ряды из фигур 2]составь все возможные трёхзнач??ые числа используя цыфры 2 7 5 и не повторяя одну и ту же цифру в записи одного числа

Автор: Гость