3 класс 1] рассмотри кака составлены ряды из фигур 2]составь все возможные трёхзнач??ые числа используя цыфры 2 7 5 и не повторяя одну и ту же цифру в записи одного числа
Математика
3 класс 1] рассмотри кака составлены ряды из фигур 2]составь все возможные трёхзнач??ые числа используя цыфры 2 7 5 и не повторяя одну и ту же цифру в записи одного числа
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Дерьмо дерьмо дерьмо дерьмо
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