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Причины феодальной раздробленности Формирование феодального землевладения: старая родоплеменная знать, оттесненная некогда в тень столичной военно-служилой знатью, превратилась в земских бояр и образовала вместе с другими категориями феодалов корпорацию земельных собственников (сложилось боярское землевладение) . Постепенно столы превращаются в наследственные в княжеских родах (княжеское землевладение) . "Оседание" на земле, возможность обойтись без помощи Киева приводили к стремлению "обустройства" на местах. Развитие сельского хозяйства: 40 видов сельского земледельческого и промыслового инвентаря. Паровая (двух- и трехпольная) система севооборота. Практика удобрения земли навозом. Крестьянское население часто перемещается на "вольные" (свободные земли) . Основная масса крестьян лично свободные, ведут хозяйство на землях князей. Решающую роль в закабалении крестьян играло прямое насилие феодалов. Наряду с этим - использовалось и экономическое закабаление: в основном - продуктовая рента, в меньшей степени - отработки. Развитие ремесла и городов. В середине XIII века по летописям в Киевской Руси насчитывалось свыше 300 городов, в которых имелось почти 60 ремесленных специальностей. Особенно высока была степень специализации в области технологии обработки металлов. В киевской Руси происходит формирование внутреннего рынка, но приоритет все-таки остается за внешним рынком. "Детинцы" - торгово-ремесленные посады из беглых холопов. Основная масса городского населения - меньшие люди, кабальные "наймиты" и деклассированные "убогие люди", челядь, жившая на дворах феодалов. В городах проживает также городская феодальная знать и формируется торгово-ремесленная верхушка. XII - XIII вв. на Руси - это эпоха расцвета вечевых собраний.