В чём составит историческое значение героического сопротивления Руси монгольским завоевателям

История
В чём составит историческое значение героического сопротивления Руси монгольским завоевателям
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сохранение Руси как государства. 2) увеличение обороноспособности Руси. 3) практически коней феодальной раздробленности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проанализируйте примеры. Определите, каким частями речи являются выделенные слова. Сделать БЛАГОДАРЯ настойчивости, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, выполни...
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите 5 предложений на козакском на тему Рыбы
Ответить
Литература
Сочинение на тему пора бабьего лета
Ответить
Русский язык
Слова ПОСТ, РУБКА, СРЕДА, ЛАДЬЯ относятся: 1)к синонимам 2)к омонимам 3)к антонимам 4)к многозначным
Ответить
История
Почему грекам удалось удержать победу над персами?
Ответить