В чём составит историческое значение героического сопротивления Руси монгольским завоевателям
История
В чём составит историческое значение героического сопротивления Руси монгольским завоевателям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сохранение Руси как государства. 2) увеличение обороноспособности Руси. 3) практически коней феодальной раздробленности
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