Проанализируйте примеры. Определите, каким частями речи являются выделенные слова. Сделать БЛАГОДАРЯ настойчивости, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, выполнить ПОСЛЕ, ВКЛЮЧАЯ всех присутствующих, НЕСМОТРЯ на непогоду, изменение в РОДЕ и п...
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Проанализируйте примеры. Определите, каким частями речи являются выделенные слова. Сделать БЛАГОДАРЯ настойчивости, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, выполнить ПОСЛЕ, ВКЛЮЧАЯ всех присутствующих, НЕСМОТРЯ на непогоду, изменение в РОДЕ и падеже, узнать НАСЧЁТ расписания, работать в ПРОДОЛЖЕНИЕ месяца, ВВИДУ задержки, НЕ СМОТРЯ по сторонам, зайти ПОСЛЕ работы, в ПРОДОЛЖЕНИИ сериала, в СЛЕДСТВИИ по делу, НЕВЗИРАЯ на возражения, отменить в СВЯЗИ с дождём, перевести деньги на СЧЁТ, ВКЛЮЧАЯ свет, узнать ВПОСЛЕДСТВИИ, записки ВРОДЕ дневника. Спишите примеры, Распределив их по группам: 1) производный предлог; 2) существительное непроизводным предлогом; 3) наречие; 4) деепричастие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) производный предлог: сделать благодаря настойчивости, вследствие опоздания, несмотря на непогоду, узнать насчет расписания, работать в продолжение месяца, ввиду задержки, зайти после работы, отменить в связи с дождем, записки вроде дневника 2) сущ. с непроиз.предлогом: изменение в роде и падеже, в продолжении сериала, в следствии по делу, перевести деньги на счет, 3) наречие: выполнить после, узнать впоследствии 4) деепричастие: невзирая на возражения, включая свет, не смотря по сторонам
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