Проанализируйте примеры. Определите, каким частями речи являются выделенные слова. Сделать БЛАГОДАРЯ настойчивости, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, выполнить ПОСЛЕ, ВКЛЮЧАЯ всех присутствующих, НЕСМОТРЯ на непогоду, изменение в РОДЕ и п...

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Проанализируйте примеры. Определите, каким частями речи являются выделенные слова. Сделать БЛАГОДАРЯ настойчивости, ВСЛЕДСТВИЕ опоздания, выполнить ПОСЛЕ, ВКЛЮЧАЯ всех присутствующих, НЕСМОТРЯ на непогоду, изменение в РОДЕ и падеже, узнать НАСЧЁТ расписания, работать в ПРОДОЛЖЕНИЕ месяца, ВВИДУ задержки, НЕ СМОТРЯ по сторонам, зайти ПОСЛЕ работы, в ПРОДОЛЖЕНИИ сериала, в СЛЕДСТВИИ по делу, НЕВЗИРАЯ на возражения, отменить в СВЯЗИ с дождём, перевести деньги на СЧЁТ, ВКЛЮЧАЯ свет, узнать ВПОСЛЕДСТВИИ, записки ВРОДЕ дневника. Спишите примеры, Распределив их по группам: 1) производный предлог; 2) существительное непроизводным предлогом; 3) наречие; 4) деепричастие.

Автор: Гость