Назови 2 музыкальной формы в которых 2 мелодии 2 образа

Музыка
Назови 2 музыкальной формы в которых 2 мелодии 2 образа
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Музыка́льная фо́рма (от лат. forma — вид, облик, образ, наружность, красота) композиции определяется рассмотрением её конструкции (схемы, шаблона или строения) и развития во времени. Музыкальная форма (особенно в старинной и культовой музыке) практически неотделима от жанра(секвенция, мадригал, респонсорий, стихира, мугам и др.). «Хип-хоп, госпел, хэви-метал, кантри и реггей — такие же „формы“, как и менуэты, фуги, сонаты и рондо»[1] Тем не менее понятие жанра обычно используется для описания современной музыки. Классические музыкальные произведения обычно классифицируются по форме. Понятие музыкальной формы неразрывно связано с воплощением музыкального содержания — разработкой (целостная организация мелодических мотивов, лада и гармонии, метра, полифонической техники, тембров и др. элементов музыки).Большинство форм классической музыки сформировались к середине 19-го века. К новым формам, появившимся между 1890-ми и 1950-ми годами, относятся конкретная музыка и минимализм. В музыковедческих исследованиях 20-го столетия выявлен ряд новых композиционных закономерностей, получивших наименование «параметрные формы». Параметрные формы[2] связаны с техникой построения композиции на уровне разных средств (компонентов) музыкальной ткани — ритма, динамики, гармонии, штрихов, фактуры и др. Эти формы при отсутствии мелодико-тематического фактора или значительном ослаблении его формообразующей роли, выступают на передний план современного композиционного процесса.Содержание  [убрать]  1Структура произведения 1.1Одночастная форма (A) 1.2Двухчастная форма (AB) 1.3Трёхчастная форма (ABA) 1.4Концентрическая форма 2Классические формы 2.1Соната 2.2Рондо 2.3Рондо-соната 2.4Вариации 2.5Фуга 2.6Симфония 2.7Циклические формы 2.8Другие 3Примечания 4Литература 5Ссылки Структура произведения[править |  править вики-текст] Произведение состоит из отдельных музыкальных фраз — маленьких целостных музыкальных фрагментов. Музыкальные фразы объединяются впериоды. Периоды, звучащие сходным образом, объединяются в части. Фрагменты (фразы, периоды, части) музыкального произведения обозначаются латинскими буквами: A, B, C и т. д. Различные сочетания фрагментов образуют различные музыкальные формы. Так, распространённая форма в классической музыке — ABA (песенная форма), означает, что изначальная часть A исчезает, когда её сменяет часть B, и повторяется в конце произведения.Существует и более сложное структурирование: мотив (мельчайший элемент музыкальной формы; 1—2 такта), фраза (законченная музыкальная мысль; 2—4 такта), предложение (наименьшая часть мелодии, завершенная каким-либо кадансом; 4—8 тактов), период (элемент музыкальной формы; 8—16 тактов; 2 предложения)[3].

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