На полке отмечены поперечный линий красного желтого и зеленого цветов если распи??ить полку по красным линиям то получится 7 кусков если по желтым 13 кусков А если по зеленым пять кусков сколько кусков получится если распилить ...

Математика

На полке отмечены поперечный линий красного желтого и зеленого цветов если распи??ить полку по красным линиям то получится 7 кусков если по желтым 13 кусков А если по зеленым пять кусков сколько кусков получится если распилить полку по линиям всех трех цветов

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