На полке отмечены поперечный линий красного желтого и зеленого цветов если распи??ить полку по красным линиям то получится 7 кусков если по желтым 13 кусков А если по зеленым пять кусков сколько кусков получится если распилить ...
Математика
На полке отмечены поперечный линий красного желтого и зеленого цветов если распи??ить полку по красным линиям то получится 7 кусков если по желтым 13 кусков А если по зеленым пять кусков сколько кусков получится если распилить полку по линиям всех трех цветов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если распилить доску то кусков получается на один больше чем распилов Узнаем сколько распилов сделали. по красным -7 - 1 = 6 по желтым 13 - 1 = 12 по зеленым 5 - 1 = 4 6 + 12 + 4 = 22 распила 22 + 1 = 23 куска получится
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