Четверо спортсменов и спортсменок: лыжник, фигурист, хоккеист и сноубордиста - обедают за круглым столом. Лыжник сел слева от Анастасии. Фигурист сел напротив Богдана. Ева и Федор сидели рядом. Девушка сидела слева от хоккеиста...

Математика

Четверо спортсменов и спортсменок: лыжник, фигурист, хоккеист и сноубордиста - обедают за круглым столом. Лыжник сел слева от Анастасии. Фигурист сел напротив Богдана. Ева и Федор сидели рядом. Девушка сидела слева от хоккеиста. Каким видом спорта занимается Ева? А: фигурным катанием Б: лыжами В: хоккеем Г: сноубордингом

Автор: Гость