Четверо спортсменов и спортсменок: лыжник, фигурист, хоккеист и сноубордиста - обедают за круглым столом. Лыжник сел слева от Анастасии. Фигурист сел напротив Богдана. Ева и Федор сидели рядом. Девушка сидела слева от хоккеиста...
Математика
Четверо спортсменов и спортсменок: лыжник, фигурист, хоккеист и сноубордиста - обедают за круглым столом. Лыжник сел слева от Анастасии. Фигурист сел напротив Богдана. Ева и Федор сидели рядом. Девушка сидела слева от хоккеиста. Каким видом спорта занимается Ева? А: фигурным катанием Б: лыжами В: хоккеем Г: сноубордингом
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Правильный ответ лыжник
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