ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Найдите значение выражения: 1. (0,24-0,08*(-2,3)) : (-0,4) 2. 9,8 - 4,8 : (-0,65-0,15) 3. (-7,2+4,4)*(-0,5)-3,9 +0,4 4. (-0,42) : (1,75-3,5*(-0,1)) : (-0,05)
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Найдите значение выражения: 1. (0,24-0,08*(-2,3)) : (-0,4) 2. 9,8 - 4,8 : (-0,65-0,15) 3. (-7,2+4,4)*(-0,5)-3,9 +0,4 4. (-0,42) : (1,75-3,5*(-0,1)) : (-0,05)
Ответ(ы) на вопрос:
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1. -1,06 2. 15,8 3. -2,1 4. 4
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