Если тебе запомнилась встреча с каким нибудь животным парка,придумай рассказ об этом.Попроси взрослого записать его.
Литература
Если тебе запомнилась встреча с каким нибудь животным парка,придумай рассказ об этом.Попроси взрослого записать его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гулял(а) в парке. там было много народу. я сел(а) на скамейку, и задумался(ась). слышу, что то шуршит в кустах. я встал(а) со скамейки, и пошёл(ла) посмотреть. там была белка. она упала с дерева. я пожалел(а) её, и поднял(а) на ветку дерева. потом я дал(а) ей орешков. она взяла их и убежала. я долго смотрел(а) на то место, где недавно находилась белка. я отвёл(вела) взгляд на небо и задумался(ась). - какая всё таки красивая белка.....и в то же время, её везде поджидают опасности....
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