Составьте уравнение по рисунку 52. (Масса гирь дана в килограммах) и найдите массу каждого пакета!

Математика
Составьте уравнение по рисунку 52. (Масса гирь дана в килограммах) и найдите массу каждого пакета!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса пакета муки х кг, тогда 4 пакета муки весят 4х кг. Т.к. весы находятся в равновесии.  4х+2+1=3*5 4х+3=15 4х=15-3 4х=12 х=3 кг вес одного пакета с мукой Ответ 3 кг вес пакета муки
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