Составьте уравнение по рисунку 52. (Масса гирь дана в килограммах) и найдите массу каждого пакета!
Математика
Составьте уравнение по рисунку 52. (Масса гирь дана в килограммах) и найдите массу каждого пакета!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса пакета муки х кг, тогда 4 пакета муки весят 4х кг. Т.к. весы находятся в равновесии. 4х+2+1=3*5 4х+3=15 4х=15-3 4х=12 х=3 кг вес одного пакета с мукой Ответ 3 кг вес пакета муки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Наша ТАНЯ громко плачет: Уронила в речку МЯЧИК. -Тише,ТАНЕЧКА,не плачь : Не утонет в речке МЯЧ. Найди пары из выделенных слов. Покажи письм...
Английский язык
Русский язык