Совершая поход школьники в первый день прошли - 12 км ,во второй день - 15 км, затратив на весь путь 9 часов. Сколько часов школьники были в пути каждый день, если скорость была одинаковой.

Математика

Совершая поход школьники в первый день прошли - 12 км ,во второй день - 15 км, затратив на весь путь 9 часов. Сколько часов школьники были в пути каждый день, если скорость была одинаковой.

Автор: Гость