Совершая поход школьники в первый день прошли - 12 км ,во второй день - 15 км, затратив на весь путь 9 часов. Сколько часов школьники были в пути каждый день, если скорость была одинаковой.
Математика
Совершая поход школьники в первый день прошли - 12 км ,во второй день - 15 км, затратив на весь путь 9 часов. Сколько часов школьники были в пути каждый день, если скорость была одинаковой.
Ответ(ы):
Гость:
12+15=27 км 27/9=3 часа в день
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