Спешите, отметьте номера предложений, в которых встречаются сочинительные (1вариант) и подчинительные (2вариант) союзы. Подчеркните в них граммотические основы, постройте схемы этих предложений. Обработайте орфограммы на месте ...

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Спешите, отметьте номера предложений, в которых встречаются сочинительные (1вариант) и подчинительные (2вариант) союзы. Подчеркните в них граммотические основы, постройте схемы этих предложений. Обработайте орфограммы на месте пропусков.

Автор: Гость