Спешите, отметьте номера предложений, в которых встречаются сочинительные (1вариант) и подчинительные (2вариант) союзы. Подчеркните в них граммотические основы, постройте схемы этих предложений. Обработайте орфограммы на месте ...
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Спешите, отметьте номера предложений, в которых встречаются сочинительные (1вариант) и подчинительные (2вариант) союзы. Подчеркните в них граммотические основы, постройте схемы этих предложений. Обработайте орфограммы на месте пропусков.
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Гость:
А где текст? как я вам помогу
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