Спешите предложения, вставляя подходящие по смыслу глаголы скорнями,в которых че??едуются буквы е-и 1)вокруг ... бескрайние поля . 2) надо было ... сучья и ... костер. 3) птиц не было, будто они ... . 4) на небе ... звезды

Русский язык
Спешите предложения, вставляя подходящие по смыслу глаголы скорнями,в которых че??едуются буквы е-и 1)вокруг ... бескрайние поля . 2) надо было ... сучья и ... костер. 3) птиц не было, будто они ... . 4) на небе ... звезды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вокруг находится бескрайние поля. 2)надо было срубить судья и развести костер.3)птиц не было,будто они исчезли. 4)на небе сияли звезды
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