Спешите предложения, вставляя подходящие по смыслу глаголы скорнями,в которых че??едуются буквы е-и 1)вокруг ... бескрайние поля . 2) надо было ... сучья и ... костер. 3) птиц не было, будто они ... . 4) на небе ... звезды

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Спешите предложения, вставляя подходящие по смыслу глаголы скорнями,в которых че??едуются буквы е-и 1)вокруг ... бескрайние поля . 2) надо было ... сучья и ... костер. 3) птиц не было, будто они ... . 4) на небе ... звезды

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