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Реши уровнения: 92-х=43+14
Математика
Реши уровнения: 92-х=43+14
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
92-х=43+1492-х=57х=92-57х=35
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