Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии ,если b5=1/16 ;b7=1/256

Алгебра
Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии ,если b5=1/16 ;b7=1/256
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
B₅=1/16    b₇=1/256   b₁-?    q=? b₅=b₁*q⁴=1/16     Разделим второе уравнение на первое: b₇=b₁*q⁶=1/256        q²=1/16   q₁,₂=+/-1/4  b₁=64  
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