Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии ,если b5=1/16 ;b7=1/256
Алгебра
Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии ,если b5=1/16 ;b7=1/256
Ответ(ы):
Гость:
B₅=1/16 b₇=1/256 b₁-? q=? b₅=b₁*q⁴=1/16 Разделим второе уравнение на первое: b₇=b₁*q⁶=1/256 q²=1/16 q₁,₂=+/-1/4 b₁=64
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