Составьте уравнение гидролиза, по какому иону они подвергаются гидролизу, укажит?? pH среду для cоли: NH4Cl

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Решение: NH₄Cl+HOH↔NH₄OH+HCl NH₄⁺+HOH↔NH₄OH+H⁺ Гидролиз протекает по катиону (NH₄⁺) Мы видим, что в результате гидролиза образовались ионы H⁺, значит этот раствор имеет кислую среду, следовательно, pH<7