Прочитайте предложение определите род несклоняемых существительных по роду опорного слова 1 пенальти - штрафной удар 2 кофе- напиток из семян кофейного дерева 3 кольраби -особой разновидности капуста с утолщением на стебле 4 ав...

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Прочитайте предложение определите род несклоняемых существительных по роду опорного слова 1 пенальти - штрафной удар 2 кофе- напиток из семян кофейного дерева 3 кольраби -особой разновидности капуста с утолщением на стебле 4 авеню - широкая улица обсаженная по обеим сторонам деревьями 5 онтарио - озеро на границе канады и сша 6 перу - государство в южной америке

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