(Помогите поставить знаки препинания ) Лёня мечтал стать капитаном корабля он буд??т плавать в разные страны это так интересно а пока ему нужно учиться
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(Помогите поставить знаки препинания ) Лёня мечтал стать капитаном корабля он буд??т плавать в разные страны это так интересно а пока ему нужно учиться
Ответ(ы):
Гость:
Леня мечтал стать капитаном корабля. Он будет плавать в разные страны. Это так интересно! А пока ему нужно учиться.
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