Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 Г бензина а летом 8 0 Г на сколько шрамов бензина меньше расходует автомобиль летом на 10 км пути чем зимой
Математика
Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 Г бензина а летом 8 0 Г на сколько шрамов бензина меньше расходует автомобиль летом на 10 км пути чем зимой
Ответ(ы):
Гость:
87*10=870 80*10=800 теперь сравниваем... 870-800=70г ответ: на 70 г
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