Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 Г бензина а летом 8 0 Г на сколько шрамов бензина меньше расходует автомобиль летом на 10 км пути чем зимой

Математика

Зимой легковой автомобиль на 1 км пути расходует 87 Г бензина а летом 8 0 Г на сколько шрамов бензина меньше расходует автомобиль летом на 10 км пути чем зимой

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