Мне нужен доклад на тему птицы дагестана

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Из 350 видов птиц, постоянно или временно обитающих на территории Дагестана, 53 вида занесены в первое издание Красной книги Республики Дагестан. Во втором издании количество редких птиц увеличилось до 62, что говорит о крайне неблагополучном положении охраны животных в нашей республике. В списке редких и исчезающих птиц находятся: белый аист, малый лебедь, белоглазый нырок, скопа, европейский тювик, курганник, змееяд, степной орел, могильник, беркут, стервятник, черный гриф, балобан, кавказский тетерев, султанка, дрофа, ходулочник, филин, тугайный соловей, короткопалый воробей и др. Исчезновение птиц происходит по вине браконьеров, плохой работы особо охраняемые природные территории (заповедники «Самурский», «Тляратинский» и др.) и ненадлежащими биотехническими мероприятиями (подкормка, организация гнезд и т. д.)[1].