Система 3x+y=1 и 2x-5y=-22

Математика
Система 3x+y=1 и 2x-5y=-22
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выразим y y=1-3x Подставляем в другое уравнение 2x-5 (1-3x)=-22 2x-5+15x=-22 17x=-17 x=-1 Подставляем икс. y=1-3=-2
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